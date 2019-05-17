11 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Эмилия Кларк Игра престолов Кит Харингтон (2018) | Фото:instagram.com/emilia_clarke

27 миллионов американцев в понедельник не придут на работу – будут переживать конец "Игры престолов"

В грядущий понедельник, 20 мая, американская экономика испытает некоторый шок. Дело в том, что около 27 млн работников собираются взять отгул на этот день (уже известили начальство, что их не будет на работе).

Массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах связано с показом в воскресенье последнего, шестого эпизода сериала "Игра престолов" ("Game of Thrones").

Еще часть американцев предупреждает начальство об опоздании: серию покажут поздно вечером, и поклонники саги хотят или отпраздновать воцарение любимого персонажа на Железном троне, или оплакать своего любимца, погибшего в борьбе за власть. В любом случае, без долгих обсуждений и споров с семьей и друзьями явно не обойдется.

Кстати, интересное исследование показало, что каждый четвертый работающий американец не прочь был бы стать коллегой или даже подчиненным Джона Сноу.