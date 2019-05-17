После обнаружения девочки, оставленной в поликлинике Москвы, возбуждено дело

Следователи Москвы возбудили дело после обнаружения двухлетней девочки в больнице столицы, оставленной без присмотра, сообщили Накануне.RU в городском управлении СКР.

Дело расследуется по статье "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Как сообщало Накануне.RU, 16 мая неизвестная женщина, у которой была одета медицинская маска на лице, оставила ребенка в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней.

Врачи обратились в правоохранительные органы. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают местонахождение женщины оставившей ребенка и ее возможных родственников.