МИД Украины: Россия не приглашена на инаугурацию Зеленского
Министерство иностранных дел Украины заявило, что представителей России не приглашали и не пригласят на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского. Вступление в должность и принесение присяги президентом назначены на 20 мая.
Ранее стало известно, что сразу после инаугурации заявление об отставке подаст глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.
После инаугурации Зеленский намерен инициировать роспуск Верховной Рады. Предлог для этого – отсутствие коалиции в парламенте.
Как сообщало Накануне.RU, партия Зеленского "Слуга народа" с огромным отрывом лидирует в рейтинге электоральных предпочтений и может даже самостоятельно сформировать правящую коалицию в 226 голосов.