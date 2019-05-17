МИД Украины: Россия не приглашена на инаугурацию Зеленского

Министерство иностранных дел Украины заявило, что представителей России не приглашали и не пригласят на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского. Вступление в должность и принесение присяги президентом назначены на 20 мая.

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Ранее стало известно, что сразу после инаугурации заявление об отставке подаст глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

После инаугурации Зеленский намерен инициировать роспуск Верховной Рады. Предлог для этого – отсутствие коалиции в парламенте.

Как сообщало Накануне.RU, партия Зеленского "Слуга народа" с огромным отрывом лидирует в рейтинге электоральных предпочтений и может даже самостоятельно сформировать правящую коалицию в 226 голосов.