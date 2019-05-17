Замглавы Росрезерва Кирюхина оставили под домашним арестом до 20 июня

В Москве Басманный районный суд отправил под домашний арест до 20 июня замруководителя Федерального агентства по государственным резервам "Росрезерв) Александра Кирюхина. Его обвиняют в мошенничестве.

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - цитирует "Интерфакс" представителя суда Юнону Цареву. Она отметила, что Кирюхину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее на заседании суда были оглашены материалы дела, из которых следует, что речь идет о хищении более 3 млрд руб. Также в суде рассматривается ходатайство об аресте другого фигуранта дела – директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва".