11 Сентября 2020
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Общество В России
Басманный районный суд (2013) | Фото:

Замглавы Росрезерва Кирюхина оставили под домашним арестом до 20 июня

В Москве Басманный районный суд отправил под домашний арест до 20 июня замруководителя Федерального агентства по государственным резервам "Росрезерв) Александра Кирюхина. Его обвиняют в мошенничестве.

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - цитирует "Интерфакс" представителя суда Юнону Цареву. Она отметила, что Кирюхину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.  

Ранее на заседании суда были оглашены материалы дела, из которых следует, что речь идет о хищении более 3 млрд руб. Также в суде рассматривается ходатайство об аресте другого фигуранта дела – директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва".

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Замглавы Росрезерва Кирюхина оставили под домашним арестом до 20 июня

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Теги: росрезерв, александр кирюхин, домашний арест, хищение в особо крупном размере



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Развитие сюжета:

Ранее 21.05.2019 12:56 Мск Замглавы Росрезерва обвинили в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

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