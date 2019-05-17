11 Сентября 2020
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Евгений Куйвашев, 25-летие заксо СО (2019) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев поздравил свердловских парламентариев с 25-летием заксобрания Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил свердловских парламентариев с 25-летием Законодательного Собрания региона, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области.

Сегодня состоялось торжественное собрание, в ходе которого ряд уральцев был награжден за достижения в сфере социально-экономического развития региона.

Евгений Куйвашев, 25-летие заксо СО(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

Как отметил Куйвашев, уральские парламентарии традиционно являются новаторами и первопроходцами в законотворческом процессе и дают пример другим российским регионам. "Так, в свое время Свердловская область первой в России разработала и утвердила свой Устав, заложивший правовые основы общественной, экономической, политической жизни. Регион в числе первых принял закон о продовольственной безопасности, стал одним из тех субъектов, где закреплена выплата областного материнского капитала, предусмотрены дополнительные меры соцподдержки жителей, созданы механизмы для притока инвестиций и развития предпринимательской инициативы и внешнеэкономической деятельности", — сказал губернатор.

Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина, 25-летие заксо СО(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

За 25 лет свердловское заксобрание приняло более 2,7 тыс. законов. "Эффективный законотворческий процесс невозможен без тесного сотрудничества областного парламента с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым и правительством Свердловской области. Особенно ценно, что губернатор вносит важнейшие законопроекты, затрагивающие актуальные социально-экономические вопросы и вопросы развития территорий региона", – сказала в ответной речи в свою очередь спикер Законодательного Собрания области Людмила Бабушкина.

Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина, 25-летие заксо СО(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

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Куйвашев поздравил свердловских парламентариев с 25-летием заксобрания Свердловской области

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Теги: Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина, 25-летие заксо СО



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