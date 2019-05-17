11 Сентября 2020
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Политика Украина
Турчинов в окопе (2017) | Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Он написал заявление об уходе с должности в связи с прекращением полномочий президента Украины, назначившего его на этот пост.

Турчинов также заявил, что готов "на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать страну".

СНБО Турчинов возглавлял с 2015 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

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Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

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Теги: Александр Турчинов, СНБО, Украина



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