Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Он написал заявление об уходе с должности в связи с прекращением полномочий президента Украины, назначившего его на этот пост.

Турчинов также заявил, что готов "на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать страну".

СНБО Турчинов возглавлял с 2015 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.