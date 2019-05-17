Роспотребнадзор выявил генномодифицированную папайю в овсяных кашах быстрого приготовления

Роспотребнадзор выявил генномодифицированную папайю в овсяных кашах "Быстров" (изготовитель ООО "Нестле Россия"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Не зарегистрированная в РФ в установленном порядке ГМ-линия папайи обнаружена в порционных пакетах каши, не требующей варки.

Роспотребнадзор принял меры по изъятию продукции из оборота.

Экспертиза подтвердила наличие ГМ-папайи как в пищевой продукции, так и в сырье для ее изготовления.