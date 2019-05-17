В Челябинске суд продлил домашний арест замначальника отдела полиции, обвиняемому в мошенничестве

В Челябинске суд продлил срок домашнего ареста бывшему замначальника отдела полиции "Центральный" Евгению Ишееву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Он пробудет под домашним арестом до 21 июня.

Ишеев и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, заявляя, что основания, послужившие для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста отпали.

Следователь и прокуратура настаивали на том, что обвиняемый может скрыться от суда и следствия, а также воспрепятствовать расследованию дела, поскольку свидетелями по делу выступают знакомые и коллеги по его бывшей работе, в связи с чем, он, используя авторитет, может оказать на них давление.

Напомним, сотрудник полиции был задержан 20 декабря в связи с незаконным получением денежных средств. На следующий день прокурор Центрального района Челябинска потребовал уволить заместителя начальника ОП "Центральный" УМВД по Челябинску в связи с утратой доверия.