11 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред заявил, что вторая ветка метрополитена крайне необходима Екатеринбургу

Уральский полпред Николай Цуканов провёл рабочую встречу с главой Екатеринбурга Александром Высокинским, в ходе которой заявил, что вторая ветка метрополитена крайне необходима городу. Ранее в мэрии пригрозили, что город лишится второй линии метро из-за антихрамовых выступлений в центральном сквере, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ходе встречи Цуканов и Высокинский обсудили вопросы реализации в Екатеринбурге национальных проектов. Полпред напомнил, что благоустройство наших городов, создание комфортных условий для населения – это одна их важнейших задач муниципальной власти, тем не менее, по поручению президента РФ в рамках реализации национальных проектов на эти цели выделяются финансовые средства из федерального бюджета.

Также обсуждался вопрос дальнейшего развития городской транспортной инфраструктуры, прежде всего перспективы строительства второй ветки метрополитена, которая крайне необходима городу.

Кроме того, на встрече речь шла и о подготовке Екатеринбурга к празднованию 300-летия.

Напомним, что заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка, комментируя на официальном портале муниципалитета конфликт между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины, заявила, что усилия всех властей в регионе направлены на рост и всестороннее развитие Екатеринбурга.

По ее словам, с федерального и международного уровня Екатеринбург смотрится как протестный город. Кузёмка также отметила, что под угрозой перспективы развития города: Екатеринбург рискует остаться без второй ветки метро, без крупных международных мероприятий.

Напомним, на четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Высокинский накануне вечером встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. Горожане встретили своего мэра очень агрессивно, скандирование "Позор! В отставку!" заглушало слова градоначальника.

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Уральский полпред заявил, что вторая ветка метрополитена крайне необходима Екатеринбургу

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