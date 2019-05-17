Дом телеведущей Арины Шараповой в Подмосковье снесли

Звезда Первого канала Арина Шарапова (57) показала в Instagram грустные кадры: дом ее детства в подмосковном поселке Развилка снесли. На фото мужчины стоят на развалинах симпатичного деревенского дома.

"Дом моего детства.. Больше нету", - написала под снимком телеведущая. И потом добавила: "Домик от одиночества- стал капризничать, трещать по швам и фундаменту... сам попросился на снос Вырастил пару поколений- и ушёл..".

Кстати, значительную часть детства Шарапова провела не только в Подмосковье, но и на Ближнем Востоке, поскольку ее отец работал дипломатом.