11 Сентября 2020
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Общество В России
Арина Шарапова (2017) | Фото:instagram.com/arinasharapova1tv

Дом телеведущей Арины Шараповой в Подмосковье снесли

Звезда Первого канала Арина Шарапова (57) показала в Instagram грустные кадры: дом ее детства в подмосковном поселке Развилка снесли. На фото мужчины стоят на развалинах симпатичного деревенского дома.

"Дом моего детства.. Больше нету", - написала под снимком телеведущая. И потом добавила: "Домик от одиночества- стал капризничать, трещать по швам и фундаменту... сам попросился на снос Вырастил пару поколений- и ушёл..".

Кстати, значительную часть детства Шарапова провела не только в Подмосковье, но и на Ближнем Востоке, поскольку ее отец работал дипломатом.

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Дом телеведущей Арины Шараповой в Подмосковье снесли

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Теги: арина шарапова, подмосковье, снос, дом



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