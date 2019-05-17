В Нижневартовске началась разработка бренда города

Участники первой проектной стратегической форсайт-сессии "Территориальный маркетинг и брендинг Нижневартовска", которая прошла в ДК "Октябрь", разработали бренд столицы Самотлора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Глава города Василий Тихонов, обращаясь к собравшимся в начале сессии, отметил, что городу есть, чем удивить туристов и привлечь инвесторов. Правильное позиционирование позволит решать многие вопросы.

"Умение ответить на вопрос "Где мы живём?" даёт возможность жителям других городов не только России, но и всего мира, узнать, какой он, город Нижневартовск. Нам предстоит найти бренд нашего города. Это амбициозная задача. Каким он будет и то, как он поможет позиционировать Нижневартовск, зависит будущее и узнаваемость города", - сказал Тихонов.

Во время анкетирования участники отметили любимые городские праздники, высказались о том, чего не хватает городу и с чем он ассоциируется. Всех участников стратегической сессии разделили на группы по тематикам: медицина, молодежь, нефтяники, туризм, агломерация и другие.

Во время "мозгового штурма" каждая команда представила свой проект, который поможет в позиционировании города. Среди озвученных предложений – создание в Нижневартовске музея нефти Самотлора, эко-парка, точек притяжения в микрорайонах. На основе этой брендовой уникальности можно создавать общественные пространства, проводить масштабные праздники и рассказывать о себе всему миру.

Депутат Николай Книжников считает, что у Нижневартовска есть безусловные преимущества – фестиваль "Самотлорские ночи", месторождение Самотлор и спортивные показатели. Он полагает, что форсайт-сессия очень важна, это начало системной работы по подготовке к брендированию территории.

"Уверен, что нам удастся выработать единое мнение. Город Нижневартовск современный. Ему нужен свой бренд. Поскольку я являюсь спортсменом, для меня близка спортивная составляющая. Моё предложение – создать в городе волейбольный сквер или улицу Волейбольную", - сказал политик.

Неформальные и нестандартные подходы вартовчане искали вместе с жителями городов Нижневартовской агломерации. Представители Мегиона уверены, что совместная работа пойдет на пользу всем территориям.

Начальник управления информационной политики мэрии Мегиона Ольга Луткова полагает, что у её города и Нижневартовска – общее историческое прошлое, которое отсылает к нефти.

"Поэтому бренды наших городов могут быть близки", - заявила она

В "мозговом штурме" приняли участие около 100 человек. Каждая команда-участник презентовала свои проекты. Лучшие из предложений станут основой для разработки брендбука города и будут воплощаться в жизнь.