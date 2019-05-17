В Сургуте любительница психологии и фантастики обворовала книжный

Жительница Сургута обворовала книжный магазин. С полок пропало девять изданий, как заявил сотрудник магазина. Вору, похоже, требовалось срочно решить проблемы личного характера: в числе похищенного книги по психологии и фантастика.

Как сообщает окружное УМВД в полицию обратился сотрудник сургутского книжного магазина. Он сообщил о пропаже девяти книг, стоимость которых оценивается в более чем 5 тыс. руб.

При просмотре записи видео наблюдения, полицейские заметили, что одна и та же женщина посещала магазин неоднократно. При этом именно после ее посещений в магазине и обнаруживали исчезновение литературы. А на одном из видео полицейские даже рассмотрели, как похитительница прячет книжку под верхней одеждой.

При проведении дальнейшего расследования жадную до знаний похитительницу книг нашли и задержали. Ею оказалась женщина 36 лет, на которую ранее уже заводили уголовные дела по имущественным преступлениям.

Причиной, по которой женщина украла книги, она назвала личной. Сейчас украденное уже изъято сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое светит любительнице почитать – лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, пишет Федералпресс.