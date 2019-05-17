У британской королевской семьи обнаружился секретный чат в WhatsApp

Зять единственной дочери британской королевы Майк Тиндалл рассказал, что у королевской семьи есть тайный чат в WhatsApp, в котором родственники ежедневно общаются. Именно там принц Гарри впервые сообщил близким о рождении у него первенца.

Экс-глава сборной Великобритании по рэгби Майк Тиндалл рассказал, что в группе в мессенджере состоят, кроме него, его супруга Зара, а также принц Уильям с Кейт Миддлтон и принц Гарри с Меган Маркл. Все они, за исключением Маркл, давно дружат и часто проводят время вместе, как и их многочисленные отпрыски, передает The Sun.

В программе "Доброе утро, Британия", Тиндалл рассказал, что чат родственники используют для организации встреч или для обмена родительским опытом – у всех у них теперь есть маленькие дети. "Я думаю, что у многих людей есть семейные чаты в WhatsApp, так что ни для кого это не будет открытием", - отметил бывший спортсмен.

Российский разработчик Павел Дуров наверняка посоветовал бы Тиндаллу и его родственникам перейти на Telegram. Недавно стало известно, что хакеры устанавливали на телефоны своих жертв шпионские программы с помощью звонков по WhatsApp. Дуров написал целую колонку, в которой выразил озабоченность безопасностью чатов пользователей американского приложения.