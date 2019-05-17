Рабочий погиб в результате взрыва на судостроительном заводе в Якутии

Проводится проверка по факту взрыва на "Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе" в Якутии, сообщили Накануне.RU в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, сегодня около 16.00 по местному времени в процессе выпаривания свай произошло воспламенение одного из котлов на заводе.

Инцидент унес жизнь одного из рабочих, еще двое госпитализированы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.