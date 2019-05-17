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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Финальный матч Кубка России по футболу между "Локомотивом" и "Уралом" рассудит арбитр Лапочкин

Назначены судьи и инспектор на финальный матч "Олимп Кубка России" по футболу сезона 2018/2019.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервный арбитр - Виталий Мешков, резервный ассистент судьи - Антон Аверьянов. Видеоарбитром назначен Сергей Карасев, его ассистентом - Михаил Вилков. Геннадий Куличенков будет инспектором финальной игры.

Напомним, финальная игра Кубка России пройдет 22 мая на стадионе "Самара-Арена", в ней сразятся екатеринбургский "Урал" и столичный "Локомотив". Соперники уже встречались в финальной встрече Кубка России в сезоне-2016/17, тогда "железнодорожники" оказались сильнее (2:0). Отметим также, что соперники сыграют очную игру в ближайшие выходные в рамках чемпионата страны.

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Финальный матч Кубка России по футболу между "Локомотивом" и "Уралом" рассудит арбитр Лапочкин

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Теги: Сергей Лапочкин, судья, Кубок России, финал, Локомотив, Урал



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