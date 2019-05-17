"Скверные" дела в Екатеринбурге отразились на рейтинге политической устойчивости свердловского губернатора

В рейтинге губернаторов ожидаемо проявилась динамика, отражающая "скверные" протесты в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом сообщил составитель данного рейтинга Евгений Минченко.

Рейтинг главы Среднего Урала снизился с 12 баллов до 7.

"Куйвашев через отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга устранил последний значимый противовес региональной исполнительной власти, но такое решение оказалось для губернатора палкой о двух концах. С одной стороны, Куйвашев усилил контроль над региональными процессами и выдавил Ройзмана как политического оппонента, с другой стороны, это привело к тому, что любая кризисная ситуация стала бить по имиджу Куйвашева напрямую, поскольку в Екатеринбурге не нашлось сильного публичного политика, способного эффективно отреагировать на протест", - отмечает эксперт.

По его мнению, монополизация политического контроля усилила и ответственность Куйвашева, с которой справится в условиях Среднего Урала сложно. После активизации протеста губернатор попытался выступить в роли посредника между протестующими и сторонниками строительства храма в сквере около драмтеатра, но это не повлияло на снижение напряженности. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться лично Владимиру Путину с предложением провести опрос граждан, и изначально локальный конфликт перекочевал на федеральный уровень.

Напомним, в самом Кремле считают, что Путин не вмешивался в ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге.