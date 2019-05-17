11 Сентября 2020
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Арья Старк, Джон Сноу, Игра Престолов (2019) | Фото: i.pinimg.com

В Пермском крае двое детей были названы в честь героев сериала "Игра престолов"

В Пермском крае двое детей получили имена основных героев сериала "Игра Престолов", сообщает РБК.

В одном случае мальчика назвали Джоном - в честь Джона Сноу, во втором - новорожденная девочка получила имя Арья - в честь Арьи Старк. Когда именно родились дети и в каких населенных пунктах они живут, не разглашается в связи с законом "О защите персональных данных".

Арья Старк, Джон Сноу, Игра Престолов(2019)|Фото: i.pinimg.com

Напомним, заключительная серия сериала выйдет 20 мая. Между тем, недовольные сюжетной линией фанаты просят телеканал НБО переснять восьмой сезон сериала "Игра престолов". Соответствующая петиция появилась на сайте change.org.

Также добавим, что ранее стали известны фавориты букмекерских ставок на финал "Игры престолов".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в четвертом эпизоде восьмого сезона обнаружился киноляп: на столе перед Дейнерис был замечен стакан из Starbucks. HBO уже извинились за оплошность, а ляп уже оброс мемами в сети.

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В Пермском крае двое детей были названы в честь героев сериала "Игра престолов"

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Теги: Арья Старк, Джон Сноу, Игра Престолов



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