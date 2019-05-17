11 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

В Прикамье глава поселения заставил многодетную мать купить жилищный сертификат, который полагался ей бесплатно

В Кунгурском районе бывший глава одного из поселений пойдёт под суд за превышение полномочий – ему вменяют попытку навязать местной жительнице покупку бесплатного сертификата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Летом 2017 г. глава сказал многодетной матери, что "отоварить" сертификат на получение жилья по федеральной целевой программе "Жилище", которая предполагает финансирование строительства жилья из федерального, регионального и местного бюджетов, она не может – денег в поселении нет, свою часть ему платить нечем. Он предложил участнице программы самой найти недостающую часть, а он, глава поселения, оформит её как благотворительный взнос от местного бизнесмена. В случае отказа чиновник пообещал вычеркнуть многодетную семью из участников "Жилища".

Пострадавшая заняла деньги, их перевели в бюджет как "пожертвование от предпринимателя", после чего семье дали сертификат на приобретение или строительства жилья. Преступление раскрыли местные силовики. После этого глава лишился своего поста. Для возврата денег, которые заняла потерпевшая, арестовано имущество бывшего руководителя. Дело ушло в суд.

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В Прикамье глава поселения заставил многодетную мать купить жилищный сертификат, который полагался ей бесплатно

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Теги: Жилище, покупка или строительство жилья



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