Местным не доверяют: Кремль взял на себя ответственность за опрос по храму в Екатеринбурге

Опрос на тему строительства храма в сквере Екатеринбурга будет проводиться при кураторстве главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова. Он прибыл в город с рабочим визитом. Цель своего приезда он сам озвучил в своем Facebook.

"Кто на следующий день после высказывания президента о необходимости опросить жителей Екатеринбурга о нужности/месте размещения храма уже тут, тот я", - написал он.

Таким образом, контролировать выполнение устного поручения президента Владимира Путина о том, чтобы выяснить мнение жителей города о стройке храма, по всей видимости, будет федеральная фигура.

Социолог, доцент УрГПУ Андрей Коряковцев считает, что это означает, что у власти уже есть готовое решение конфликта, которое она собирается претворить в жизнь.

"Москва не доверяет местным властям. Подобное мы видели с мусорным протестом в Архангельске. Это уже синдром системного кризиса, но это другая история. Как социолог же отмечу, что референдум и опросы выигрывает тот, кто их проводит. Референдум, как сказал Высокинский, это слишком дорого и громоздко, и вот появился ВЦИОМ, какой из этого вывод? Что власть заинтересована в быстром решении конфликта. Видимо, это значит, что решение этого конфликта уже есть, и идет просто поиск формы, с помощью которой этот конфликт разрешится, хотя он может и все равно продолжиться", - заявил он Накануне.RU.

Кроме того, происходящее означает, что Москва сама берет на себя ответственность за результаты опроса. При этом ошибочное решение федерального центра может привести к радикализации протеста, и с тем, как подать это решение, тоже надо быть максимально аккуратным.

"Если Москва на себя берет ответственность за результаты опроса, значит, в этой истории появился новый игрок – федеральная власть. Что будет в случае, если результаты опросы не отразят волю УГМК и "Русской медной компании" и им придется искать место для храма в другом месте? Тогда проблема сквера рассосется, и это будет означать, что УГМК и РМК останутся с носом, а город победил и, вероятно, будет другая серия, уже другое кино. Если же опрос закончится поражением защитников сквера, то тогда борьба перейдет в другую плоскость. Это приведет к тому, что Москва в итоге защитила интересы олигархов, и жители с этим не согласятся. Такой итог будет только способствовать дальнейшей эскалации конфликта и радикализации. Однако, у меня есть надежда, что если Кремль взял проблему в свои руки, то у него получится это разрулить. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что если Москва взялась за этот опрос, то и ответственность на ней", - подытожил эксперт.