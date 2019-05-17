11 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

"Ранее встречалось только в фантастических рассказах": Путин назвал главное российское оружие XXI века

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые лазерные комплексы на протяжении практически всего века будут определять боевой потенциал российской армии и флота.

На совещании по военной тематике в Сочи глава государства подчеркнул, что они уже созданы на практике, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин предложил обсудить работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, "включая тип оружия, который еще недавно, если по-честному сказать, встречался только в фантастических рассказах".

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось о постановке лазерных комплексов "Пересвет" на опытно-боевое дежурство Вооруженных сил РФ.

боевой лазерный комплекс "Пересвет"(2018)|Фото: youtube.com/Минобороны России

В июле сообщалось, что система уже поступила в войска и развернута в местах дислокации. В Минобороны уточнили, что российские военные в настоящее время осваивают новую технику.

Новейшим оружием армию начали оснащать в рамках госпрограммы вооружений в 2017 году. Отмечается, что военные подразделения, в которые поставлены лазерные комплексы, прошли теоретическую и практическую подготовку.

В США недавно заявили об успехе испытаний лазерного оружия. 23 апреля в штате Нью-Мексико наземный комплекс "лазерного оружия самообороны высокой мощности" (SHiELD) смог поразить несколько ракет, запущенных в воздухе.

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"Ранее встречалось только в фантастических рассказах": Путин назвал главное российское оружие XXI века

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Теги: владимир путин, лазерное оружие



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