В Новосибирской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда

В Новосибирской области с рельс сошли несколько вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в 14:09 местного времени вблизи станции Болотная Западно-Сибирской железной дороги. Сообщается, что сход трех порожних вагонов произошел при проведении маневровых работ.

В результате инцидента пострадавших нет.

"Инцидент не повлиял на график движения поездов, все поезда продолжат движение согласно расписанию", - заверили в ведомстве.

К месту схода был направлен восстановительный поезд со станции Инская Новосибирского региона ЗСЖД.