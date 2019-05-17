Летевший из Киева в Египет самолет пришлось посадить в Одессе из-за сообщения о бомбе

Самолет Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, летевший из киевского аэропорта Борисполь в Шарм-эль-Шейх (Египет) экстренно сел в Одессе. Как сообщает ресурс "Думская", совершить посадку экипаж решил после сообщения о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту. От кого и кому поступило сообщение – пока не уточняется, но это случилось сразу после взлета – в 3:30 по местному времени.

Уже через полчаса после вылета самолет приземлился в Одессе, где его проверяли более шести часов. Следов взрывного устройства обнаружить не удалось, поэтому утром – в 10:20 – самолет отправился дальше по маршруту.