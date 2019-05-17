Климкин объявил об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

Недавно он признал, что сам уйдет в отставку, не дожидаясь увольнения. Сегодня он сказал, что направит заявление в Верховную раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому 20 мая, который в этот день вступит в должность. По его словам, он уже говорил об этом Зеленскому.

У Зеленского на днях анонсировали замену министра иностранных дел.

На своем посту Климкин запомнился прежде всего агрессивной русофобской риторикой. Главным его занятием было подстрекательство стран Запада к борьбе с Россией и введению все новых и новых санкций. Никаких усилий, как министр иностранных дел, для урегулирования конфликта в Донбассе он не прилагал. Последним его обещанием было преподнести России сюрприз за российские паспорта для жителей Донбасса и угроза выйти из Минских соглашений. Он возглавлял МИД страны в течение 5 лет.

СМИ сообщают, что в отставку подаст также секретарь СНБО Александр Турчинов.