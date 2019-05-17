АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги конкурса "Лучший по профессии"

В АО "Транснефть – Сибирь" подведены итоги второго этапа конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Мероприятие проходило 15-16 мая 2019 года, в нем приняли участие 104 человека – победители первого этапа, который ранее проходил в подразделениях АО "Транснефть – Сибирь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В конкурсе участвовали представители рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные, машинисты экскаватора.

Мероприятие проходило на производственных площадках предприятия в г. Тюмени (Тюменский ремонтно-механический завод, Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий, нефтепродуктоперекачивающая станция "Тюмень"), а также на линейной производственно-диспетчерской станции им. Чепурского и в Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже. Конкурсанты демонстрировали знание нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, в совершенстве владеть профессиональной терминологией.

Конкурс профессионального мастерства –важный элемент кадровой политики АО "Транснефть – Сибирь", отметил главный инженер АО "Транснефть – Сибирь" Юрий Малов. "Мероприятие призвано повысить престиж рабочей профессии и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту. Все участники показали хорошие результаты как в теоретической, так и в практической подготовке. Отмечу, что в конкурсе принимает участие все больше молодежи. Средний возраст участников – 35 лет. Молодые специалисты, у которых есть желание показать и проявить себя, могут смело это продемонстрировать, участвуя в конкурсе профмастерства. Мы видим их потенциал, можем его развивать".Обладатели первого места конкурса "Лучший по профессии" представят АО "Транснефть – Сибирь" в соревнованиях на уровне ПАО "Транснефть", которые пройдут на базе АО "Транснефть – Приволга" в Самаре в июле 2019 года.