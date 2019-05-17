Следственный комитет забрал у полиции дело о гибели семьи силовика в ДТП на Среднем Урале

Расследованием дела о резонансном ДТП на Среднем Урале, в котором погибли полицейский, его жена и ребенок, займется Следственный комитет. Ведомство уже забрало себе все материалы из полиции.

Напомним, авария произошла на 238 км автодороги под Нижними Сергами утром 16 мая: старший лейтенант полиции, находясь за рулем личного автомобиля "Лада Гранта", вез семью в одну из больниц Екатеринбурга. Его машина столкнулась еще с двумя автомобилями, в результате семья силовика и он сам погибли, еще два человека получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, органами полиции было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек). Но с учетом того, что погиб действующий полицейский и его семья, а также с учетом большого общественного резонанса, прокурором было вынесено постановление об изъятии и передаче дела в органы СКР для дальнейшего расследования.

В ведомстве пообещали провести комплекс необходимых мероприятий, чтобы установить все обстоятельства аварии.