В Челябинске тестируют три газомоторных автобуса

В Челябинске тестируют три газомоторных автобуса двух компаний-претендентов на поставку машин для городского автопарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Современные автобусы марок МАЗ и ЛиАЗ оснащены двигателями на газовом топливе, удобными пассажирскими сиденьями, откидными креслами, просторной площадкой с ремнями безопасности для размещения инвалидной или детской коляски, современным кондиционером с режимом работы на обогрев и охлаждение.

Автобусы удобны для маломобильных групп граждан. Это подтвердил общественник, передвигающийся на инвалидном кресле, Николай Ольховский. Он отметил, что пандус безопасный и с мощными креплениями, подъем и съезд комфортный, но при условии, что автобус подходит вплотную к остановке.

"К сожалению, мне часто приходится сталкиваться с тем, что водитель не может подъехать близко к площадке. Или снег мешает, или автомобилисты, которые бросают свои автомобили прямо на остановке, чтобы добежать до киоска", - добавил он

Автобусы тестируют на 64 маршруте. По итогам будет принято решение по закупке автотранспорта.

Стоит отметить, что первый конкурс на приобретение новых автобусов должен пройти уже этим летом. Планируется закупить 60 автобусов на газомоторном топливе.