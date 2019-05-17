В Челябинске тестируют три газомоторных автобуса

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
автобус №57, общественный транспорт (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске тестируют три газомоторных автобуса

В Челябинске тестируют три газомоторных автобуса двух компаний-претендентов на поставку машин для городского автопарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Современные автобусы марок МАЗ и ЛиАЗ оснащены двигателями на газовом топливе, удобными пассажирскими сиденьями, откидными креслами, просторной площадкой с ремнями безопасности для размещения инвалидной или детской коляски, современным кондиционером с режимом работы на обогрев и охлаждение.

Автобусы удобны для маломобильных групп граждан. Это подтвердил общественник, передвигающийся на инвалидном кресле, Николай Ольховский. Он отметил, что пандус безопасный и с мощными креплениями, подъем и съезд комфортный, но при условии, что автобус подходит вплотную к остановке.

"К сожалению, мне часто приходится сталкиваться с тем, что водитель не может подъехать близко к площадке. Или снег мешает, или автомобилисты, которые бросают свои автомобили прямо на остановке, чтобы добежать до киоска", - добавил он

Автобусы тестируют на 64 маршруте. По итогам будет принято решение по закупке автотранспорта.

Стоит отметить, что первый конкурс на приобретение новых автобусов должен пройти уже этим летом. Планируется закупить 60 автобусов на газомоторном топливе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске тестируют три газомоторных автобуса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественный транспорт, автобусы, администрация Челябинска, закупка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети