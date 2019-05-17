"Недра должны стать экономически целесообразными": на Ямале приступают к разработке ачимовской толщи

На Ямале приступают к разработке ачимовской толщи, месторождения, запасы которого составляют 2,3 млрд т нефти. Более половины из них находятся в арктическом регионе. Члены экспертного совета по природопользованию договорились о создании единой "дорожной карты" по разработке ачимовской толщи, а также – полигона для внедрения технологий рентабельной разработки ачимовских залежей в ЯНАО. Такое решение было принято на заседании в Салехарде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Сегодня на Ямале – 160 нефтяных месторождений, в которых сосредоточено 4,6 млрд тонн нефти. С вводом в 2016 г. магистрального нефтепровода "Заполярье – Пурпе" и нефтеналивного терминала "Ворота Арктики" началась масштабная добыча нефти: объем вовлеченных в промышленную разработку нефтяных запасов увеличился с 2,1 млрд т до 3,4 млрд т. В результате добыча нефти в регионе составила 32,2 млн т. по итогам прошлого года, рассказал первый заместитель главы региона Алексей Ситников.

Ямал, действительно, наращивает нефтедобычу, но без новых технологий начнется неминуемое снижение, подчеркнул губернатор округа Дмитрий Артюхов. Результат технологического обсуждения должен уложиться в налоговое регулирование отрасли, уверен глава региона.

"Недра должны стать доступными и экономически целесообразными. Цифры, о которых мы сегодня уверенно говорим, масштабные – это будущие доходы как недропользователей, так и национальные доходы. Это очень важно для всей страны", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

По словам экспертов, суммарные извлекаемые запасы ачимовской нефти в России составляют 2,3 млрд т, из них более половины - 1,16 млрд т - находятся на Ямале. При этом ачимовские пласты требуют технологически сложных методов освоения запасов.

98% запасов ачимовской нефти находятся в распределенном фонде недр: 59% распределены между "Газпромом" и "Газпром нефтью", на "Новатэк" приходится 14% запасов ачимовской нефти, 15% запасов – на месторождениях "Лукойла", "Русснефти" и "Сургутнефтегаза".

В 2016 г. "Газпром нефть" выделила исследование ачимовской толщи в отдельный проект и создала технологический офис для тестирования и внедрения новых подходов к разработке этих сложных запасов.

"Создание технологий рентабельной разработки этих ресурсов может обеспечить дополнительную добычу в России 20-40 млн т нефти в год. Уверен, консолидировав ресурсы всех участников отрасли, государства и научного сообщества, мы достигнем синергетического эффекта и найдем подходы к рентабельной разработке ачимовских залежей", - подчеркнул директор дирекции по крупным проектам ПАО "Газпром нефть" Денис Сугаипов.