"Недра должны стать экономически целесообразными": на Ямале приступают к разработке ачимовской толщи

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    фирменные спортивные сумки ссылки

Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
ачимовская толща (2019) | Фото: yanao.ru

"Недра должны стать экономически целесообразными": на Ямале приступают к разработке ачимовской толщи

На Ямале приступают к разработке ачимовской толщи, месторождения, запасы которого составляют 2,3 млрд т нефти. Более половины из них находятся в арктическом регионе. Члены экспертного совета по природопользованию договорились о создании единой "дорожной карты" по разработке ачимовской толщи, а также – полигона для внедрения технологий рентабельной разработки ачимовских залежей в ЯНАО. Такое решение было принято на заседании в Салехарде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Сегодня на Ямале – 160 нефтяных месторождений, в которых сосредоточено 4,6 млрд тонн нефти. С вводом в 2016 г. магистрального нефтепровода "Заполярье – Пурпе" и нефтеналивного терминала "Ворота Арктики" началась масштабная добыча нефти: объем вовлеченных в промышленную разработку нефтяных запасов увеличился с 2,1 млрд т до 3,4 млрд т. В результате добыча нефти в регионе составила 32,2 млн т. по итогам прошлого года, рассказал первый заместитель главы региона Алексей Ситников.

Ямал, действительно, наращивает нефтедобычу, но без новых технологий начнется неминуемое снижение, подчеркнул губернатор округа Дмитрий Артюхов. Результат технологического обсуждения должен уложиться в налоговое регулирование отрасли, уверен глава региона.

"Недра должны стать доступными и экономически целесообразными. Цифры, о которых мы сегодня уверенно говорим, масштабные – это будущие доходы как недропользователей, так и национальные доходы. Это очень важно для всей страны", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

ачимовская толща(2019)|Фото: yanao.ru

По словам экспертов, суммарные извлекаемые запасы ачимовской нефти в России составляют 2,3 млрд т, из них более половины - 1,16 млрд т - находятся на Ямале. При этом ачимовские пласты требуют технологически сложных методов освоения запасов.

98% запасов ачимовской нефти находятся в распределенном фонде недр: 59% распределены между "Газпромом" и "Газпром нефтью", на "Новатэк" приходится 14% запасов ачимовской нефти, 15% запасов – на месторождениях "Лукойла", "Русснефти" и "Сургутнефтегаза".

ачимовская толща(2019)|Фото: yanao.ru

В 2016 г. "Газпром нефть" выделила исследование ачимовской толщи в отдельный проект и создала технологический офис для тестирования и внедрения новых подходов к разработке этих сложных запасов.

"Создание технологий рентабельной разработки этих ресурсов может обеспечить дополнительную добычу в России 20-40 млн т нефти в год. Уверен, консолидировав ресурсы всех участников отрасли, государства и научного сообщества, мы достигнем синергетического эффекта и найдем подходы к рентабельной разработке ачимовских залежей", - подчеркнул директор дирекции по крупным проектам ПАО "Газпром нефть" Денис Сугаипов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Недра должны стать экономически целесообразными": на Ямале приступают к разработке ачимовской толщи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ачимовская толща, янао, ямал, дмитрий артюхов, нефть, добыча



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2019 16:01 Мск Правительство ЯНАО вместе с "Газпром нефтью" разработают технологии для освоения ачимовской толщи

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети