Историко-культурная экспертиза одобрила проект строительства нового здания УФСБ в центре Екатеринбурга

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект строительства нового здания УФСБ в центре Екатеринбурга. Как сообщается в документации на сайте управления по охране культурного наследия Свердловской области, проектная документация соответствует требованиям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение) и рекомендуется к согласованию территориальным органом охраны объектов культурного наследия Свердловской области в порядке, установленном законодательством", - сообщается в документе.

Напомним, что в городе уже завершились общественные обсуждения проекта нового комплекса зданий свердловского УФСБ. Своё мнение по проекту планировки территории в границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова высказал только один человек.

Напомним, один из первых проектов здания, выполненный в красном цвете, градостроительный совет региона отправил на доработку из-за опасений, что горожане станут называть офис ФСБ "кровавой башней". Члены совета тогда остались крайне недовольны цветовым решением здания, которое, по их мнению, "выпадает из общего контекста панорамы". При этом члены градсовета в целом согласились с компоновкой здания, отчасти обусловленной техзаданием.

Комплекс новых зданий, как и ранее, предлагается сделать разной этажности. Главный вход расположится на улице Вайнера. Что касается цветового решения, то согласно новому проекту, здание стало нейтральным: предлагается выполнить его в спокойных цветах - белом и сером. Однозначно можно сказать, что в новом цветовом решении оно более органично вписалось в существующую застройку.