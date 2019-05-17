11 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Потоп Северное кладбище Пермь (2019) | Фото: vk.com

Дороги Северного кладбища Перми, частично ушедшего под воду, вскоре отремонтируют

Северное кладбище Перми расширяется, из-за чего на щебёночные дороги не подсыпали новые камни. Вскоре дороги частично ушедшего под воду некрополя отремонтируют, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

О "наступлении" воды на некрополь рассказали активисты общественной организации "Гражданский патруль". По их словам, в новом секторе подойти к могилам невозможно. Член "патруля" Алена Баркова заявила, что в воде – центральная аллея кладбища, 119 квартал, полностью под воду ушёл 64 квартал. "Из могил выходят газы, всё пузырится. Дорога в новый сектор нисколько не стала лучше. Щебёнка, которой все засыпали, не укатана, даже на машине ехать трудно. Вокруг – бродячие собаки, могилы – в фекалиях", - сказала Баркова.

По данным "Пермблагоустройства", на территории Северного кладбища идёт реконструкция с устройством дополнительных площадей для захоронения. Работает тяжёлая техника, из-за чего щебёночные автодороги не досыпали. До конца мая часть новой территории отдадут под захоронения, подрядчик приступит к строительству водоотводных сооружений и дорог для машин. В рамках контракта также отремонтируют и заасфальтируют межквартальные дороги для перемещений от одного квартала к другому. Полностью эта работа завершится к октябрю.

Потоп Северное кладбище Пермь(2019)|Фото: vk.com

Потоп Северное кладбище Пермь(2019)|Фото: vk.com

В 2018 г. на кладбище прошли проектно-изыскательские работы по устройству дополнительной водоотводной системы. Чтобы избежать подтопления, этой весной в некрополе прочистили лотки, канавы, трубы, вывозили снег с центральной аллеи. На большей территории кладбища подтопление не было.

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Дороги Северного кладбища Перми, частично ушедшего под воду, вскоре отремонтируют

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Теги: Северное кладбище, потоп, талые воды



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