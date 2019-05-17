СинТЗ отпраздновал 85-летие со дня основания

На Синарском трубном заводе (СинТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) состоялись мероприятия, которые посвящены 85-летию со дня основания завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

В рамках празднования юбилея завода в социально-культурном центре Каменска-Уральского 55 работников СинТЗ и смежных предприятий получили ведомственные, отраслевые и корпоративные награды, в том числе звания "Почетный металлург" и "Заслуженный работник ТМК".

"Благодаря самоотверженности сотрудников и их преданности общему делу завод сегодня входит в число ведущих производителей трубной продукции не только в России, но и в мире", - сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, присутствовавший на торжественном мероприятии.

Свою историю СинТЗ ведет с начала 1930-х годов. В 1934 году завод был пущен в строй и выдал первую продукцию.