11 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Роберт Паттинсон (2017) | Фото:Wonderland/Sandy Kim

Новым Бэтменом станет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон

Звезда "Сумерек" и "Гарри Поттера" Роберт Паттинсон (33) может сыграть Бэтмена. Источники журнала Variety сообщают, что актер ведет переговоры о том, чтобы стать супергероем в будущей картине Мэтта Ривза, которая должна выйти на экраны 25 июня 2021 года.
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Студия Warner Bros. пока не дает комментариев, но, по данным инсайдеров, Паттинсон считается наиболее вероятным и вообще лучшим кандидатом на эту роль.

Съемки, вероятно, начнутся уже этим летом.

Ривз является режиссером двух последних фильмов во франшизе "Планета обезьян". Его коллега по этому проекту Дилан Кларк составит компанию режиссеру в качестве продюсера при работе над "Бэтменом".

Для Паттинсона участие в таком проекте – хороший шанс отойти от артхаусных проектов, на которых он сосредоточился в последние годы (и без работы не сидит – только в этом году у Роберта выходит четыре ленты, в том числе и для Netflix). Он может стать самым молодым актером, сыгравшим Бэтмена, после Кристиана Бейла – тому в 2005 году был 31 год.

Warner Bros., скорее всего, очень надеется на возвращение к классическим и зрелищным канонам, так как фильмы "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости" получились откровенно провальными.

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Новым Бэтменом станет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон

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Теги: бэтмен, роберт паттинсон, франшиза, комикс



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