Худруком театра Ленсовета назначена жена Михаила Боярского

Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, стала новым худруком Театра имени Ленсовета. Об этом она сама сообщила петербургскому каналу 78.ru.

После оформления всех документов Луппиан представят актерам театра.

Предыдущим художественным руководителем театра Ленсовета был режиссер Юрий Бутусов. Он занимал эту должность с ноября 2017 года по март 2018 года.

Лариса Луппиан - советская и российская актриса театра и кино, народный артист РФ. В 1974 году окончила ЛГИТМиК (сейчас - РГИСИ; курс И. П. Владимирова).

Работает в Театре имени Ленсовета с 1970 года. В 1986-1988 гг. работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (с 1991 г. - театр "Балтийский дом").

Напомним, в начале декабря 2018 года продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков был назначен новым руководителем Московского Художественного академического театра имени М. Горького.

Прежнему руководителю театра Татьяне ДоронинойМинкульт предложил должность президента театра. Согласно уставу, этот пост она будет занимать бессрочно.