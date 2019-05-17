11 Сентября 2020
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Общество Санкт-Петербург
скан, инстаграм, казарина (2019) | Фото:instagram

Чета Резников не перестает удивлять общественность. "Травка", йога-секта, что же дальше?

В последние годы в России стало модно вести здоровый образ жизни. Спрос рождает предложение. Поэтому фитнес-клубами и бассейнами, как правило, дело уже не ограничивается. В погоне за новыми ощущениями россиян нередко начинает увлекать экзотика. Кундалини-йога, например. Так называют популярное направление оздоровительной практики.

По иронии судьбы, продвижением кундалини-йоги в стране занимается Ксения Казарина, супруга одиозного петербургского парламентария Максима Резника. На первый взгляд, это выглядит несколько дико, так как депутат ЗакСа стал известен широкой общественности как неисправимый травокур.

Однако при более тщательном изучении вопроса становится очевидно, что влечение госпожи Казариной к здоровому образу жизни имеет несколько настораживающий аспект.

Достаточно взглянуть на Instagram этой дамы. Жена Резника систематически выкладывает как минимум странные фотографии в тюрбанах и в позе лотоса. Возможно, это, конечно, реализация личного креатива, а, возможно, и следствие несколько  измененного сознания.

скан, инстаграм, казарина(2019)|Фото:instagram

скан, инстаграм, казарина(2019)|Фото:instagram

Что касается собственно увлечения Казариной, то оно вполне возможно вовсе не так безобидно и даже может представлять угрозу для общества. Дело в том, что кундалини-йога - это детище компании 3HO Foundation (Healthy Happy Holy Organization, или «Организация здоровья, счастья и святости»). Многие эксперты полагают, что это не столько направление ЗОЖ, сколько самая настоящая секта.

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), профессор Александр Дворкин полагает, что ЗНО - это псевдоиндуистская секта со скандальной репутацией. По словам профессора, эта структура имеет большие проблемы с законом, в том числе, из-за секс-скандалов. Эксперт напомнил также, что кундалини-йога пользовалась популярностью в террористической секте «Аум Синрикё», запрещенной в РФ и многих других странах мира.

Кундалини-йогу считают сектой даже многие индусы, поэтому адепты этого ответвления от учения сикхов, как правило, живут не в Индии, а в Соединенных Штатах.

Так что обычной гимнастикой кундалини-йогу назвать никак не получается. Если посмотреть в разрезе лечения наркозависимости, то это направление оздоровительной практики тоже не самый лучший вариант. Ведь чете Резников, как следует из последних видео, ставших известным широкой общественности, увлечение кундалини-йога, судя по всему,  не мешает употреблять запрещенные вещества.

То, что под вывеской  «йога» может скрываться все, что угодно - в стране уже известно.Примеров море: порносекта, на занятиях которой насилуют детей (пример - «Каула Дхарма») или площадка, где людей сводят с ума (пример - «Сахаджа-йога»).

Направление, которым увлекается Ксения Казарина, отметилось, например, тем, что для высвобождения «великой силы Космоса» упор делает на медитации и даже сексе.

Говорить о каком-либо положительном воздействии кундалини-йоги на чету Резников, судя по подробностям их жизни, которые стали известны в последнее время, не приходится. Так называемые легкие наркотики они, как следует из опубликованных видео,  употребляли даже после того как петербургского парламентария застали с поличным на общем балконе собственного дома. Судя по кадрам, Максим Резник предположительно курил тогда марихуану и гашиш.

Чем еще удивят супруги широкую общественность - не беремся гадать. Особенно если учесть, что на днях СМИ публиковали информацию, из которой следует вывод о том, что в погоне за острыми ощущениями петербургский парламентарий недавно чуть не довел себя до белой горячки и даже якобы избил жену. По крайней мере,  Казариной пришлось обратиться за помощью к стоматологу.

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Чета Резников не перестает удивлять общественность. "Травка", йога-секта, что же дальше?

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Теги: депутат резник, ксения казарина, наркосандал, йога, секта, кундалини-йога



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