КПРФ проведет в Нефтеюганске митинг против многократного повышения налогов

В Нефтеюганске 25 мая состоится митинг против многократного повышения земельного налога на пользование земельным участком для гаражных Кооперативов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного отделения КПРФ.

Митинг пройдет с 12.00 до 14.00 в микрорайоне 2а, на площади архитектурно-скульптурной композиции "Первопроходцы". Заявлено до 300 участников. Акция согласована с городскими властями.

Как сообщил в своем Instagram лидер коммунистов Югры Алексей Савинцев, увеличение налога произошло с 1 января 2019 г. единовременно и в 25 раз: с 0,04% до 1% от кадастровой стоимости земельного участка, на котором размещен гараж.

В Нефтеюганске 64 гаражных кооператива. Численность некоторых из них достигает 750 гаражей. По словам Савинцева, был выявлен ряд проблем, которые создают дополнительную нагрузку на владельцев гаражей. В частности, он заявил, что кадастровая стоимость земельных участков оказалась завышенной, некоторые земли гаражных кооперативов не имеют координат границ и не находятся на кадастровом учете. Кроме того, земли гаражных кооперативов принадлежат Нефтеюганску, а у гаражных кооперативов находятся в постоянном (бессрочном) пользовании. В связи с этим возникает вопрос - кто тут, вообще, налогоплательщик — члены кооператива или администрация города. Также Алексей Савинцев отмечает, что не урегулирован надлежащим образом вопрос к кому относятся, кто должен содержать и обслуживать подъездные пути и дороги до границ гаражных кооперативов.

"Не решив ни один из этих вопросов и не обсудив ничего с жителями города Нефтеюганск (а ведь все мы — и налогоплательщики, и избиратели) депутаты думы города решили выкачать в бюджет города миллионы из карманов всех владельцев индивидуальных гаражей", - пишет коммунист.

В случае неявки на митинг мэра города, оппозиционер угрожает провести референдум.



