11 Сентября 2020
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Общество ДНР и ЛНР
Наталья Поклонская Иван Соловьев (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Наталью Поклонскую в Донецке встретили гигантским караваем в ее рост

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская (39) съездила с мужем Иваном Соловьевым в Донецк. Судя по всему, гостью из России здесь принимали во время торжеств, посвященных пятилетию создания ДНР.

Поклонская сфотографировалась рядом с огромным караваем в ее рост, украшенным цифрой "5" и флагами ДНР.

"Гостеприимный и радушный город-герой Донецк! Желаю скорейшего процветания и развития, только вперед!" – пишет Наталья в соцсетях. Возможно, она имела в виду боевую славу Донецка во время военных действий, называя его "городом-героем", но все-таки большинство россиян городами-героями считают те, что приобрели воинскую славу во время Великой Отечественной Войны, а Донецк в их число не входит. Впрочем, такие детали едва ли беспокоят Поклонскую – она и на марш "Бессмертного полка" приходила с портретом Николая II.