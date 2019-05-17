Главный тренер "Ювентуса" покидает клуб после выигранного чемпионства

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В сообщении говорится, что специалист не будет руководить командой в следующем сезоне. Причины ухода тренера не называются. Ожидается, что они будут озвучены на специальной пресс-конференции, которая пройдет завтра на стадионе "Ювентуса".

В нынешнем сезоне под руководством Аллегри клуб выиграл чемпионат Италии и стал обладателем Суперкубка Италии.

Напомним, в апреле "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, уступив амстердамскому "Аяксу".