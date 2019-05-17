11 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
Массимилиано Аллегри (2019) | Фото: ERR Sport

Главный тренер "Ювентуса" покидает клуб после выигранного чемпионства

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
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В сообщении говорится, что специалист не будет руководить командой в следующем сезоне. Причины ухода тренера не называются. Ожидается, что они будут озвучены на специальной пресс-конференции, которая пройдет завтра на стадионе "Ювентуса".

В нынешнем сезоне под руководством Аллегри клуб выиграл чемпионат Италии и стал обладателем Суперкубка Италии.

Напомним, в апреле "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, уступив амстердамскому "Аяксу".

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Главный тренер "Ювентуса" покидает клуб после выигранного чемпионства

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Теги: Аллегри, отставка, Ювентус



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