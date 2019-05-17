СМИ сообщили о срыве сроков сдачи АПЛ "Казань"

Атомную подводную лодку "Казань" проекта 885М не сдадут в эксплуатацию в этом году - на ней необходимо доработать вспомогательные системы, которые не отвечают требованиям Минобороны.

По данным источника ТАСС, на доработку потребуется как минимум несколько месяцев. Более того, не исключено, что на это уйдет весь 2020 год.

АПЛ с начала 2019 года находится в "Севмаше", где занимаются устранением замечаний и техническим обслуживанием.

К-561 "Казань" заложена в 2009 году, была спущена на воду в марте 2017 года. Строительство ведется по модернизированному проекту 08851 "Ясень-М" с установкой обновленного оборудования, оптимизированными обводами корпуса, уменьшением уровня шумности. Также, по словам представителей предприятия, на лодке не будет установлено оборудование из стран бывшего СССР - новый корабль строится силами исключительно российских предприятий.