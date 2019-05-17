Обновленный двигатель для вертолетов Ка-32 представили широкой публике
Новую модификацию двигателя для вертолетов Ка-32 представили общественности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Объединенной двигателестроительной компании".
ОДК на выставке вертолетной индустрии HeliRussia, которая проходит с 16 по 18 мая в Москве, продемонстрировала обновленный турбовальный двигатель ВК-2500ПС-02.
Модифицированный двигатель продолжает линейку ВК-2500, но обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.
В нем используется современная цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC БАРК-6В-7С.