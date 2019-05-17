Украина намерена передать Канаде список крымских чиновников для введения против них санкций

Украина передаст Канаде список чиновников в российском Крыму, чтобы та ввела против них санкции. Об этом заявил многолетний в прошлом лидер "Меджлиса" (запрещен в России) Мустафа Джемилев после встреч в парламенте Канады.

По его словам, Украина уже имеет всю необходимую информацию и готова немедленно доложить ее Канаде. Список формировался киевской "прокуратурой Крыма". Канадские депутаты согласны.

Джемилев вместе с замглавы "Меджлиса" Ахтемом Чийгозом находятся в Канаде, где примут участие в церемонии поднятия флага своей организации над мэрией Эдмонтона.