11 Сентября 2020
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крым россия карта (2015) | Фото:

Украина намерена передать Канаде список крымских чиновников для введения против них санкций

Украина передаст Канаде список чиновников в российском Крыму, чтобы та ввела против них санкции. Об этом заявил многолетний в прошлом лидер "Меджлиса" (запрещен в России) Мустафа Джемилев после встреч в парламенте Канады.
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По его словам, Украина уже имеет всю необходимую информацию и готова немедленно доложить ее Канаде. Список формировался киевской "прокуратурой Крыма". Канадские депутаты согласны.

Джемилев вместе с замглавы "Меджлиса" Ахтемом Чийгозом находятся в Канаде, где примут участие в церемонии поднятия флага своей организации над мэрией Эдмонтона.

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Украина намерена передать Канаде список крымских чиновников для введения против них санкций

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Теги: Украина, Канада, санкции, Крым



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