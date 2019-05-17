Сергей Зверев: на байкальский завод по розливу воды уже ищут директора

Стилист и певец Сергей Зверев (55), несмотря на штраф за одиночный пикет у Кремля, продолжает борьбу со строительством завода по розливу воды на Байкале.

На своей странице в Instagram звезда пишет о том, что 6 мая от имени завода в сети была размещена вакансия: требуется директор на зарплату 60 тыс. руб., рабочий день ненормированный, соцпакет.

Зверев цитирует местное издание ИА "Ирсити": "Инвестору требуется человек с высшим образованием и опытом работы от года. Он должен свободно владеть техническим китайским языком, разбираться в законодательстве. Среди должностных обязанностей – продвижение продукции завода на азиатские рынки, организация логистического потока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сопровождение делегаций в Иркутской области и представление интересов компании за рубежом". Напомним, воду из Байкала предприниматели собирались поставлять как раз в Китай.

Стройка завода

Байкал – не просто далекое и красивое озеро для Зверева. Он родился в Бурятии и некоторое время жил недалеко от Иркутска, правда, в возрасте шести лет переехал с матерью в Казахстан.

Массовые протесты против строительства завода дали результат: прокуратура и надзорные органы приостановили строительство завода по разливу воды. Тем не менее, активисты опасаются, что стройка продолжится и приведет к непоправимому для природы ущербу.