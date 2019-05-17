"В Минсельхозе готовы погасить наши долги". Новый глава КГСХА - о задолженностях перед студентами и газовиками

Новый и.о. ректора Курганской сельхозакадемии имени Мальцева Роман Скиндерев, который с 13 мая приступил к своим обязанностям, выступил перед общественностью и рассказал о ситуации с большими долгами вуза, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, уже бывший ректор КГСХА, депутат Курганской областной думы Владимир Левитский ушел с поста по собственному желанию - это официальная формулировка. Однако источник Накануне.RU сообщил, что последней каплей для Минсельхоза РФ стали долги перед студентами по стипендиям - им не платят с декабря прошлого года.

В апреле этого года сообщалось, что студенты Курганской сельхозакадемии уже несколько месяцев не получают стипендию - долг перед ними вырос на тот момент до 8 млн руб. Вузов с аналогичными проблемами в России оказалось несколько. В связи с этим депутаты Госдумы предложили вывести студенческие стипендии из-под блокировки счетов вуза. Как раз в КГСХА счета оказались заблокированы, однако работники вуза зарплату получают исправно, чего не скажешь про студентов. Авторы госдумского законопроекта предлагают разрешить бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения как раз при заблокированном счете.

Роман Скиндерев отметил, что руководство вуза абсолютно открыто для учащихся и всегда готово прийти им на помощь.

О визите в Министерство сельского хозяйства РФ

Мы обсудили с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым текущую ситуацию в вузе и возможные шаги по преодолению кризисной ситуации в академии. Я был с визитом в Министерстве сельского хозяйства РФ - там были представлены мероприятия, по которым мы за 3 года выйдем на бездефицитный бюджет. Эти мероприятия нацелены на привлечение инвестиций - как бюджетных, так и внебюджетных. Мы будем заниматься оптимизацией расходов. Мы также обсудили возможную помощь учредителя нашей академии - Министерства сельского хозяйства.

О долгах по стипендиям

Ситуация трудная, задолженность по стипендиям есть - включая все филиалы академии на сегодняшний день она составляет около 10,5 млн руб. Задолженность эта сформирована с января по май этого года. Шаги, которые предпринимаются - мы сейчас осуществляем помощь студентам в написании заявлений и рекомендуем обращаться в судебном порядке в наш адрес. Почему так? Если у вуза приостановлены операции по лицевым счетам, то вуз не может тратить никаких денег кроме как на зарплаты сотрудникам. Законодательство не позаботилось в данном случае о студентах. Естественно, все деньги будут выплачены. Самое интересно здесь, что деньги в полном объеме есть на счетах. Это защищенная статья, эти деньги нельзя тратить на иные цели. Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Василий Шишкоедов обращался с законодательной инициативой и в думе сейчас рассматривается вопрос о внесении изменений в закон, связанный с преодолением таких вот несправедливых в отношении студентов ситуаций. Так что ребята у нас получат большие суммы.

О долгах за поставленные коммунальные ресурсы

У нас долги за коммунальные ресурсы существуют в разном юридическом статусе. Есть долги, которые уже по исполнительным документам, где уже состоялось судебное решение. Есть долги, которые текущие, но они согласованы с нами - мы сверку производим и учредителю всегда докладываем. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что они готовы погасить наши долги по исполнительным документам. Бюджетом это предусмотрено - это строчка в бюджете "субсидия на иные цели". Сейчас решается вопрос с Министерством образования и науки РФ, потому что через них деньги движутся.

О настроении студентов

Настроение у них тревожное. Потому что невыплата стипендий - это очень отрицательно, безусловно. Мы будем проводить во вторник с ними собрание, будут неудобные вопросы, но мы к этому готовы. Принципиальная позиция наша такая - мы открыты и всегда даем полную информацию о состоянии дел, не скрывая ничего. Все, что в наших силах - мы делаем и будем делать. Помощь студентам как осуществляли, так и будем осуществлять. Мы выровняем эту ситуацию к началу нового учебного года.