11 Сентября 2020
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Общество ДНР и ЛНР
Александр Захарченко, глава ДНР (2017) | Фото:

Глава ДНР сообщил об установлении заказчиков убийства Захарченко

Установлены заказчики убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом заявил лидер ДНР Денис Пушилин.

По его словам, установлена вся цепочка: организаторы, исполнители, заказчики. При этом среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.

Кроме того, Пушилин сообщил РИА Новости, что задержана одна из групп, причастных к убийству первого главы ДНР.

Следствие еще продолжается, позже все фамилии задержанных будут оглашены.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате теракта в центре Донецка. В сентябре в ДНР был задержан подозреваемый, который является сотрудником СБУ. Он дал показания.

По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч.

Пушилин ранее заявил, что к организации убийства Захарченко причастны западные спецслужбы.

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Глава ДНР сообщил об установлении заказчиков убийства Захарченко

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Теги: александр захарченко, днр, денис пушилин



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