"Ельцин-центр" решил рассказать про революции в двух шагах от сквера в Екатеринбурге, где идут протесты

Екатеринбургский "Ельцин-центр" откроет выставку "Революция в прямом эфире".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕЦ, она посвящена Съезду народных депутатов СССР - высшему органу государственной власти Советского Союза, созванному в 1989 году.

Выставка откроется завтра, 18 мая, и продлится до 7 июля. Вход на нее обещают сделать свободным.

Примечательно, что буквально рядом с "Ельцин-центром" всю неделю идет акция протеста против строительства храма святой Екатерины. Глава города Александр Выскокинский уже сравнил ее с майданом.