Свердловские синоптики рассказали о снеге и заморозках до -5 градусов

В Свердловскую область возвращаются дождь и снег. Как сообщают уральские синоптики, после длительного тепла наступила пора заморозков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В ночь на 15 и 16 мая заморозки отмечались в большинстве районов востока и севера Свердловской области. Средняя суточная температура воздуха, которая в период 4-13 мая превышала климатически обусловленные значения на 7-13 градусов, понизилась. Способствуют похолоданию установившиеся в атмосфере северо-западные воздушные течения, несущие на Урал холодный арктический воздух", - сообщили в Уральском гидрометцентре.

В ближайшие сутки через территорию Свердловской области пройдет циклон, образовавшийся в районе Казани. С ним будут связаны дожди и поступление новой порции холодного воздуха. На севере Свердловской области дождь может перемежаться с мокрым снегом. Период прохладной погоды затянется не менее, чем на 5 суток, в ночные часы при этом в предстоящие выходные дни и в начале новой недели вероятны заморозки.

В ближайшие выходные в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом.