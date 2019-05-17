"А потом лежат под простынками..." Известный военкор Стешин посетил уральские протесты

Военкор Дмитрий Стешин своими глазами видел семь цветных революций. За свою карьеру успел поработать на протестах от Киргизии до Армении, от Ливии до Украины. Увиденное в Екатеринбурге напомнило ему начало событий в Киеве в 2013 году. Организованный подвоз еды, песни и танцы, крики "Ганьба", скачки.

"Повеяло Киевом. Я слишком хорошо знаю, чем заканчивается желание молодежи "отдохнуть" на свежем воздухе. Потом лежат на полах под простынками. А начиналось все невинно", - говорит он.

Дмитрий Стешин рассказал о своем видении событий Nakanune.TV: