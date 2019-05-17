Прикамцев просят быть аккуратней на дорогах: на регион надвигаются заморозки

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей региона о надвигающихся заморозках, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте ведомства, с 18 по 20 мая в Пермском крае местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Похолодает до минус трех градусов. Возможен гололед.

МЧС рекомендуют быть осторожными и внимательными при заморозках: одеваться по погоде, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим. Садоводам и дачникам следует накрыть рассаду брезентом или плотной тряпкой, чтобы защитить растения от холодов.