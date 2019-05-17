В возрасте семи лет скончалась знаменитая кошка Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет скончалась знаменитая Grumpy Cat (Сердитая Кошка), которая стала одним из первых животных – интернет-любимчиков.

Настоящее имя кошки – соус Тардар. Хозяева рассказали, что причиной смерти животного стали осложнения, вызванные недавней инфекцией мочевых путей.

"Мы жутко убиты горем, но объявляем о смерти нашей любимой Grumpy Cat", - написали в соцсетях Табата, Брайан и Кристалл Бундесен. Хозяева животного напомнили, что Соус Тардар "помогла миллионам людей по всему миру улыбнуться, даже если им в тот момент было тяжело".

Grumpy Cat стала звездой еще котенком, когда ее фото появилось на сайте Reddit. Ее окрас придавал мордочке животного недовольное выражение, отсюда и кличка, появившаяся в сети. У Grumpy Cat было 8,5 млн подписчиков в Facebook, 2,4 млн в Instagram, 1,5 млн в Twitter и 264 тыс.- на YouTube. Она рекламировала корм для кошек Friskies и выпустила серию книг от своего имени.