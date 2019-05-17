В Кремле считают, что Путин не вмешивался в ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

В Кремле считают, что Владимир Путин не вмешивался в ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, накануне на медиафоруме ОНФ в Сочи Путину задали вопрос про протесты из-за строительства храма святой Екатерины. Глава государства призвал решить проблему в интересах жителей, а для этого провести опрос. В тот же вечер мэр уральской столицы Александр Высокинский объявил, что стройка будет приостановлена, но сегодня уточнил, что забор на ее месте все же останется.

Сегодня Песков сообщил, что власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями и до заявления Путина.

"Президент более четко сформулировал и в данном случае они прислушались как региональная власть, в том числе и к мнению главы государства, которое было высказано. Президента спросили журналисты... Они ему задали вопрос, президент не вмешивался инициативно", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, на сегодняшний день число арестованных после акций протеста в Екатеринбурге достигло 30 человек.