Работники Воронежского мехзавода, где производят двигатели для "Протона", пройдут обследование у психиатра

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО
роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Работники Воронежского мехзавода, где производят двигатели для "Протона", пройдут обследование у психиатра

Центр Хруничева проведет психиатрическое освидетельствование работников Воронежского механического завода, где производят двигатели для ракет "Протон". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

В материалах к закупке говорится, что обследование у психиатра в срок до 30 ноября 2019 года должны пройти 594 работника "ВМЗ".

На эти цели Центр Хруничева готов выделить 754 тыс. 777 руб.

Основная продукция ВМЗ – жидкостные ракетные двигатели. На заводе изготовляют двигатели для второй и третьей ступеней ракет-носителей (РН) "Протон", для третьей ступени РН "Союз", рулевой двигатель для РН "Союз 2.1в" легкого класса, двигатели для разгонного блока ДМ, камеры сгорания для двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и РД-181 для РН "Антарес". С 2018 года ВМЗ производит несколько типов титановых шар-баллонов и ресиверов объемом от 25 до 130 л. 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Работники Воронежского мехзавода, где производят двигатели для "Протона", пройдут обследование у психиатра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: центр хруничева, воронежский механический завод, протон, двигатели



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети