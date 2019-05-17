Работники Воронежского мехзавода, где производят двигатели для "Протона", пройдут обследование у психиатра

Центр Хруничева проведет психиатрическое освидетельствование работников Воронежского механического завода, где производят двигатели для ракет "Протон". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

В материалах к закупке говорится, что обследование у психиатра в срок до 30 ноября 2019 года должны пройти 594 работника "ВМЗ".

На эти цели Центр Хруничева готов выделить 754 тыс. 777 руб.

Основная продукция ВМЗ – жидкостные ракетные двигатели. На заводе изготовляют двигатели для второй и третьей ступеней ракет-носителей (РН) "Протон", для третьей ступени РН "Союз", рулевой двигатель для РН "Союз 2.1в" легкого класса, двигатели для разгонного блока ДМ, камеры сгорания для двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и РД-181 для РН "Антарес". С 2018 года ВМЗ производит несколько типов титановых шар-баллонов и ресиверов объемом от 25 до 130 л.