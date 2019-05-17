11 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина
(2008) |

Совет Европы принял решение о возвращении России по чрезвычайной процедуре. Украина протестует

Министры иностранных дел стран-членов Совета Европы (СЕ) приняли решение, которое делает возможным возвращение России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Решение было принято на заседании в Хельсинки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу СЕ.
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Министры подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в двух уставных органах СЕ - Комитете министров и ПАСЕ, а также чтобы делегации всех стран-членов могли принять участие в июньской сессии ПАСЕ для выбора генсека и судей ЕСПЧ.

Постпред Украины при СЕ Дмитрий Кулеба назвал это решение "позорным".

"Все делается с улыбками, заверениями в верности ценностям и благими намерениями. За кулисами – обычная циничная дипломатия тех, кто решил любой ценой выручить своего вредного, но давнего партнера - Россию", - написал он.

Глава МИД Украины Павел Климкин отменил свое участие в министерском заседании СЕ, заранее ожидая подобного решения. А в сентябре прошлого года глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что уйдет в отставку в случае возвращения России. Украина также грозит выйти из Минских соглашений.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий России, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

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Совет Европы принял решение о возвращении России по чрезвычайной процедуре. Украина протестует

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Теги: Совет Европы, ПАСЕ, Россия



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